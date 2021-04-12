Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033244
|0,23
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023697
|0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071657
|0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075996
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031909
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015471
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,072038
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,018619
|0,15
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,031392
|0,14
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017523
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013688
|0,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027924
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026754
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025752
|0,16
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070591
|0,15
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028563
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069974
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi