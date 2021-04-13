En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,53 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,029724 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049435 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047897 0,53 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046828 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047891 0,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015970 0,52 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052743 0,52 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015053 0,51 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050756 0,50 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096999 0,50 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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