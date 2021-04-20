En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,029947 0,71 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051123 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049808 0,71 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053141 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048246 0,70 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047175 0,70 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016083 0,69 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015162 0,68 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047420 0,66 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045198 0,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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