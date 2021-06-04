En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016245 0,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 0,68 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070039 0,52 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049375 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051887 0,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062510 0,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115943 0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036169 0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aşı haritası güncellendi! En fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı

CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti