En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,56 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104114 0,64 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107211 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156606 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116640 0,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156976 0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136777 0,51 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055331 0,48 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113873 0,45 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111241 0,45 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,059659 0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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