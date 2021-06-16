En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068159
|2,30
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109519
|2,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017908
|2,25
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,052731
|2,22
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105870
|2,21
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016848
|2,21
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052480
|2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053658
|2,19
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,053753
|2,19
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032750
|2,19
Kaynak: AA
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