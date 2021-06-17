Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,021028 0,68 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078557 0,59 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077818 0,51 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,081989 0,34 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,077318 0,32 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096637 0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049770 0,22 Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,027185 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013984 0,16 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018653 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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