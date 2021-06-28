En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,069267 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018320 0,98 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018990 0,81 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019794 0,62 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020504 0,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019414 0,55 VEM Katkı EYF 0,018830 0,54 HEM Katkı EYF 0,018644 0,53 ZEM Katkı EYF 0,019991 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018570 0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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