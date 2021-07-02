BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026879
|0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078070
|0,07
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049998
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024719
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025991
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010496
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019990
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023958
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010667
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010725
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050231
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062335
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031753
|1,25
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,143087
|1,21
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,086061
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027951
|0,93
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016680
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085581
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026935
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033862
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038030
|1,35
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026437
|1,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048413
|0,99
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068921
|0,87
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032813
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017284
|0,54
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016238
|0,43
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057107
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052700
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051797
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026774
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029697
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073399
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078178
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077073
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi