En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021078
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010528
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018498
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064798
|0,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020407
|0,56
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019702
|0,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,099498
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018870
|0,53
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019291
|0,53
|VEM Katkı EYF
|0,019104
|0,53
??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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