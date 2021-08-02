En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021078 0,87 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010528 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018498 0,74 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064798 0,58 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020407 0,56 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019702 0,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099498 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018870 0,53 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019291 0,53 VEM Katkı EYF 0,019104 0,53 ??????? ??????? ??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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