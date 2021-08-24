En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,69 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,029072 1,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072045 1,83 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,042358 1,69 VEM Hisse Senedi EYF 0,109444 1,42 ZEM Hisse Senedi EYF 0,029072 1,38 HEM Hisse Senedi EYF 0,027951 1,38 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,105642 1,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038124 1,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,155815 1,18 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093543 1,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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