Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124161 0,42 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010404 0,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068261 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019139 0,33 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110222 0,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039137 0,26 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038398 0,26 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,069220 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,026300 0,24 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032770 0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum

Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var

Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı

Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti