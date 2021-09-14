En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,69 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011322
|2,29
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024519
|0,99
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,019383
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026807
|0,62
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021775
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038561
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032643
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088663
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122428
|0,37
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084252
|0,34
Kaynak: AA
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