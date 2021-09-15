En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056063 0,45 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020107 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,026221 0,27 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024583 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019605 0,26 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,154752 0,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066295 0,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092852 0,24 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,176379 0,24 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020721 0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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