BES'te sisteme giren kıpırdamıyor

Bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufları doğrudan ilgilendiren fon yönetimi konusu katılımcılar tarafından neredeyse tamamen unutulmuş durumda. Sisteme giren katılımcıların çok büyük bir bölümü, biriktirdikleri parayı yönetebilme hakkını kullanmıyor.