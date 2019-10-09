Son Dakika Haberleri: BES'te sisteme giren kıpırdamıyor
Son Dakika Ekonomi BES'te sisteme giren kıpırdamıyor

BES'te sisteme giren kıpırdamıyor

1 saat önce

Bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufları doğrudan ilgilendiren fon yönetimi konusu katılımcılar tarafından neredeyse tamamen unutulmuş durumda.

BES'te sisteme giren kıpırdamıyor, System.String[]

Bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufları doğrudan ilgilendiren fon yönetimi konusu katılımcılar tarafından neredeyse tamamen unutulmuş durumda. Sisteme giren katılımcıların çok büyük bir bölümü, biriktirdikleri parayı yönetebilme hakkını kullanmıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:11 
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