BES'te sisteme giren kıpırdamıyor
1 saat önce
Bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufları doğrudan ilgilendiren fon yönetimi konusu katılımcılar tarafından neredeyse tamamen unutulmuş durumda.
Bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufları doğrudan ilgilendiren fon yönetimi konusu katılımcılar tarafından neredeyse tamamen unutulmuş durumda. Sisteme giren katılımcıların çok büyük bir bölümü, biriktirdikleri parayı yönetebilme hakkını kullanmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:11
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