BES'teki devlet katkısı ve getiri katılımcıları mutlu ediyor - Son Dakika

BES'teki devlet katkısı ve getiri katılımcıları mutlu ediyor

27.11.2020 18:05
BES'teki devlet katkısı ve getiri katılımcıları mutlu ediyor, System.String[]

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen yıl 24 bin 131 kişinin emekli olup, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) birikimlerinin tamamını alarak ayrıldığını belirterek, "Geçen yıl emekli olanlar, sisteme toplam 1,6 milyar TL katkı payı öderken, emekli olduklarında ise 2,5...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen yıl 24 bin 131 kişinin emekli olup, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) birikimlerinin tamamını alarak ayrıldığını belirterek, "Geçen yıl emekli olanlar, sisteme toplam 1,6 milyar TL katkı payı öderken, emekli olduklarında ise 2,5 milyar TL geri ödeme aldılar. Bu da sistemin ne kadar kazançlı olduğunu bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TSB açıklamasında, devlet katkısının BES'e düzenli ya da toplu olarak yatırılan tüm katkı payları için yüzde 25 oranında ödendiği ve sistemin bu sayede çok daha kazançlı hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, BES'in bireysel tasarruflar için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Benli, BES'in, Türkiye'de tasarruf alışkanlıklarının kazandırılması için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu nedenle ilk günden bu yana sistemin teşvik edilmesi için pek çok başarılı çalışma gerçekleştirildi. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz 2013 yılında başlayan devlet katkısı uygulaması." ifadelerini kullandı.

Devlet katkısı uygulamasında vatandaşın ne kadar tasarruf ediyorsa, onun yüzde 25'i kadar da devletin destek olduğunu kaydeden Benli, "Bu uygulamanın sistemin bugünkü büyüklüğüne erişmesinde çok önemli paya sahip olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza da tasarruf yapmayı ihmal etmeyin, BES'li olarak ve sistemde kalarak maksimum devlet katkısından faydalanın diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişi emekli oldu"

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olunabilmesi için 10 yıl süreyle sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini hatırlatan Benli, 17'inci yılını geride bırakan sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişinin emekli olduğunun altını çizdi.

Benli, BES'in büyük bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, "Sisteme yakından baktığımızda bazı vatandaşlarımız emeklilik sürelerini doldurmalarına rağmen ayrılmayıp birikime devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 107 bine yakın kişi, BES'te emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti. Bu da sisteme olan güvenin önemli bir kanıtı. 56-59 yaş aralığında 51 bin, 60-69 yaş aralığında 48 bin, 70 yaş ve üzerinde ise 8 bin adet sözleşmesi olan katılımcımız emeklilik hakkını kazanmalarına rağmen BES'te tasarruf etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 9 aylık döneminde 18 bin 262 kişinin emeklilik hakkını kullandığını belirten Benli, "Geçen yıl ise 24 bin 131 kişi emekli olup, BES'ten birikimlerinin tamamını alarak ayrıldı. Geçen yıl emekli olanlar sisteme toplam 1,6 milyar TL katkı payı öderken, emekli olduklarında ise 2,5 milyar TL geri ödeme aldılar. Bu da sistemin ne kadar kazançlı olduğunu bizlere gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Devlet katkısı fon tutarı 21,2 milyar TL'ye ulaştı

Açıklamada ayrıca, Emeklilik Gözetim Merkezince açıklanan 13 Kasım verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının yaklaşık 12,6 milyona, toplam fon büyüklüğünün 165,7 milyar TL'ye, devlet katkısı fon tutarının ise 21,2 milyar TL ulaştığı aktarıldı.

Devlet katkısı, ödenen katkı paylarının yüzde 25'i oranında devlet tarafından ödenen tutardan oluşuyor. Bu tutarın üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25'i olarak hesaplanıyor. 2020 yılı için bu tutar 8 bin 829 TL'yken, bu yıl içinde sunulan maksimum devlet katkısı tutarından yararlanmak isteyenler kalan limit bilgisini şirketlerinden öğrenerek yılın son ayında ek katkı payı ödemesi yapabiliyor.

Sistemde en az 3 yıl kalanlar hesaplarındaki devlet katkısı tutarının yüzde 15'ini, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ini, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ını ve 56 yaşının doldurup emekli olanlar yüzde 100'ünü almaya hak kazanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'teki devlet katkısı ve getiri katılımcıları mutlu ediyor - Son Dakika Ekonomi


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