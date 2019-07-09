Son Dakika Haberleri: BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek
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BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.

BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 
Ekonomi
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