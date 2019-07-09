BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22
BES'te nakit çekme olanağı geliyor
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi