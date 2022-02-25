Beş ülkenin büyükelçiliğinden Libya Petrol Kurumunun çalışmalarının korunması çağrısı - Son Dakika
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Beş ülkenin büyükelçiliğinden Libya Petrol Kurumunun çalışmalarının korunması çağrısı

25.02.2022 02:41
Beş ülkenin büyükelçiliğinden Libya Petrol Kurumunun çalışmalarının korunması çağrısı

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Libya büyükelçilikleri, ülkede merkezi Trablus'ta bulunan Libya Petrol Kurumunun (NOC) çalışmalarının kesintiye uğramaması için çağrıda bulundu.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Libya büyükelçilikleri, ülkede merkezi Trablus'ta bulunan Libya Petrol Kurumunun (NOC) çalışmalarının kesintiye uğramaması için çağrıda bulundu.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden yayımlanan ortak yazılı açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD büyükelçilikleri, Libya'daki bütün aktörleri, ülkedeki birlik ve bağımsızlığa saygı göstermeye ve Libya Petrol Kurumunun siyasi olmayan teknik yapısını ve çalışmalarının kesintisiz devam etmesi için korumaya çağıyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliklerden gelen ortak açıklamada, NOC'un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince, mali şeffaflığı artırmak adına alınan 2571, 2441, 2259 ve 2146 sayılı kararların uygulanmasına yönelik adımlarının takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını tehdit edilebilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir Petrol Tesisleri Muhafızları tarafından kapalı tutulan güneydeki petrol sahalarının bir an önce açılması yönünde talimat vermişti.

NOC, 21 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 250 kilometre güneyindeki "Tahara" isimli yeni bir petrol sahası açtığını duyurmuştu.

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Almanya, Petrol, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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