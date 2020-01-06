Beş ülkenin dışişleri bakanları Mısır'da Libya için toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beş ülkenin dışişleri bakanları Mısır'da Libya için toplanacak - Son Dakika

Beş ülkenin dışişleri bakanları Mısır'da Libya için toplanacak

7 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla Libya toplantısı düzenlenecek.

Beş ülkenin dışişleri bakanları Mısır'da Libya için toplanacak, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla Libya toplantısı düzenlenecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, beş ülkenin dışişleri bakanlarının 8 Ocak Çarşamba günü Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Kahire'de bir araya geleceği belirtildi.

Toplantıda Libya'da son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'daki kriz tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm yolları görüşülecek. Çözüm çabalarını engelleyebilecek her şeyle yüzleşme yöntemlerinin ele alınacağı beşli toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de genel hatları ile masaya yatırılacak."

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Fransa, Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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