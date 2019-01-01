Beş Yıldır Kışın Pencereye Gelen Kuşları Besliyor

Özalp ilçesinde çay ocağı işletmecisi Seyfettin Yürümez, yaklaşık 5 yıldır kış aylarında pencerenin önüne gelen kuşlara yem veriyor.

Özalp ilçesinde çay ocağı işletmecisi Seyfettin Yürümez, yaklaşık 5 yıldır kış aylarında pencerenin önüne gelen kuşlara yem veriyor.



Özalp Kaymakamlığında çay ocağı işleten Yürümez, yaptığı açıklamada, kış aylarında kuşların aç kalmasının kendisini üzdüğünü söyledi.



Bu nedenle yaklaşık 5 yıldır çay ocağının penceresinin önüne konan kuşlara yem verdiğini anlatan Yürümez, şöyle konuştu:



"Bir gün sabah baktım kuşlar cama gelmiş. Aç olduklarını fark ettim. Yediğim ekmekten bir parça kopararak camın önüne bıraktım. Sonra baktım ki çok açlar. O günden sonra köyden getirdiğim buğdaylarla ve marketlerden aldığım bulgurla bahara kadar onları beslemeye başladım. Artık bana alışmışlar, kaçmıyorlar. Aç olan bütün kuşlar geliyor. Bu beni çok mutlu ediyor."

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