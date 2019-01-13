Son Dakika Haberleri: Beş Yıldır Yaşlılara 'Dosteli' Uzatıyorlar

Beş Yıldır Yaşlılara 'Dosteli' Uzatıyorlar

15 dakika önce

MERKEZİ başkent Berlin'de bulunan şirketin Hessen Eyaleti'ndeki şubesini yöneten Ziynet Ergün, beş yıldır Offenbach bölgesinde başta Türkler ve yabancılar olmak üzere, yaşlı ve hasta insanların her türlü bakım ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Beş Yıldır Yaşlılara 'Dosteli' Uzatıyorlar, System.String[]
MERKEZİ başkent Berlin'de bulunan şirketin Hessen Eyaleti'ndeki şubesini yöneten Ziynet Ergün, beş yıldır Offenbach bölgesinde başta Türkler ve yabancılar olmak üzere, yaşlı ve hasta insanların her türlü bakım ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Şimdiye kadar sayısız insana hizmet verdiklerini belirten Ergün, şunları söyledi:

 

Serpil Ergün (solda) ile Ziynet Ergün (sağda), beş yıldır yaşlı ve hasta bakım hizmeti vermenin gururunu yaşadıklarını söylediler.

"Başta Türkler olmak üzere hasta ve yaşlıların fiziksel bakımlarını yapmak, ilaçlarını hazırlayıp vermek, günlük yaşamı desteklemek suretiyle dosteli uzatıyoruz. Beş yıl omuz omuza birlikte çalıştığımız ekibimizle, Offenbach'taki şirketimizin beşinci kuruluş yılını müzikli bir eğlenceyle kutlamak istedik. Tüm çalışanlarımıza, içten teşekkür ediyorum." dedi. Beşinci yıl pastasını, Dosteli Berlin yöneticilerinden Serpil Ergün ile birlikte kesen Ziynet Ergün, davetli olan 35 çalışan ve yakınlarına ikramda bulundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:37 

Berlin, Offenbach, Güncel
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