Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde steril maske üretimi - Son Dakika

ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle faaliyetine ara verilen beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde, steril maske üretimine başlandı.

Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı 3 oteli bünyesinde barındıran Emir Hotels'in terzi atölyesinde, koronavirüs salgını sonrasında steril maske üretimine başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin steril maske üretilerek, Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçe kaymakamlığına teslim edildi. Steril maske üretiminin salgın sona erinceye kadar devam edeceği belirtildi.

İcra Kurulu Başkanı Emir Demirci, salgının başlamasının ardından ilk defa otellerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. 12 ay açık olan 3 otelde toplam bin personel çalıştığını belirten Emir Demirci, bu personelin üniforma dikimini kendi bünyelerinde bulunan terzi atölyesinde yaptıklarını anlattı. Covid-19 vakalarının Türkiye 'de tespit edildiğinin açıklanmasının ve ülke genelinde salgınla mücadele başlatılmasının ardından kendilerinin de bu mücadeleye katkı yapmak istediklerini söyleyen Demirci, "Bu düşünceyle maske dikiminde devletimize, halkımıza yardımcı olabiliriz. Bu konuyla ilgili gerekli mercilerle iletişime geçerek çalışmaya başladık" dedi.

Otel bünyesinde terzi atölyesi olması nedeniyle Antalya Valiliği'ne başvurduklarını ve yardımcı olmak istediklerini aktardıklarını anlatan Emir Demirci, "Başvurunun ardından terzi atölyemizi steril maske üretim atölyesine çevirdik. Manavgat Devlet Hastanesi'nin ve diğer kurumların maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.