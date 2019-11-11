Son Dakika Haberleri: Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir
Son Dakika Dünya Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir

Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir

7 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.

Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.


Esad, 2014 yılında Suriye'deki seçimlerde iki rakibe karşı yarışmış ve seçimleri uzak ara önde tamamlamıştı.

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Beşşar Esed, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:31 
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