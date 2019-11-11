Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir
7 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.
Esad, 2014 yılında Suriye'deki seçimlerde iki rakibe karşı yarışmış ve seçimleri uzak ara önde tamamlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:31
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