Son Dakika Haberleri: Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması
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Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.

Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde.


İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.

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Beşşar Esed, İspanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37 
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