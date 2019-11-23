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Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması
6 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde.
İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37
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