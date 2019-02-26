Son Dakika Haberleri: Beşar Esad Ruhani ve Hamaney ile Görüştü

Beşar Esad Ruhani ve Hamaney ile Görüştü

49 dakika önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'a sürpriz ziyaret düzenleyerek, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Beşar Esad Ruhani ve Hamaney ile Görüştü, System.String[]
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'a sürpriz ziyaret düzenleyerek, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ali Hamaney ile bir araya geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'a sürpriz ziyaret düzenledi. Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Esad, İran'a Şam'ın yanında olduğu için teşekkürlerini ileterek, "İran ve Suriye iki dost ülkedir ve elde edilen başarılar gösterilen fedakarlıkların bir sonucudur" dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, Suriye devletinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Suriye'nin yeniden inşası için İran hazırdır" ifadelerini kullandı. Esad, Ruhani ile görüşmesinin ardından İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney, İran'ın Suriye iç savaşından bu yana Şam'ın yanında olduğunu hatırlatarak, "Suriye, kendi halkının direnişi ve desteği ile bölgede ABD, Avrupa ve müttefiklerinin oluşturduğu ittifak karşısında zafere ulaşmıştır" dedi. Hamaney, ayrıca Esad'ın göstermiş olduğu mücadele ile Arap dünyasının kahramanı olduğunu söyledi.

(Celalettin Erduş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

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