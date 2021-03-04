BESAŞ'ın kalite yolculuğu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı. EFQM Modelini esas alan Ulusal Kalite Hareketi'ne katılma kararı alan BESAŞ böylelikle kalite yolculuğundaki vizyonunu taçlandırdı.

BESAŞ, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. BESAŞ Merkez Üretim Tesisinde gerçekleştirilen 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi' imza törenine BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, Genel Sekreteri Aykan Kurkur, Kalite Ödül Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük ve BESAŞ çalışanları katıldı. Törende konuşan BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, "BESAŞ ve KalDer arasında 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini' imzalayarak mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlılıkla ilerlemeyi taahhüt etmiş olduk. Bugün bu heyecanı yaşamamıza olanak sağlayan tüm takım arkadaşlarımıza ve KalDer ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen ise, kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini paylaşarak, "BESAŞ olarak üst seviyede kaliteye önem veriyoruz. Bu kapsamda da kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir gelişme yolculuğumuza EFQM ve Ulusal Kalite Hareketi ile güç katacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ulusal Kalite Hareketi ile tüm kurumları EFQM Modelini uygulamaya davet ettiklerini belirten KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi de "Dünya çapında tanınan, bir yönetim çerçevesi oluşturan EFQM Modeli, kuruluşları, değişimi yönetme ve performanslarını iyileştirme konusunda desteklemektedir. Her ölçekten ve sektörden kurum bu çalışmalara katılabilir. Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olma hedefimizle kurumlarımıza kalite yolculuklarında eşlik ediyoruz. Örnek bir kurum olarak bugün attıkları imza için BESAŞ'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - BURSA