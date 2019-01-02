Son Dakika Haberleri: BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL

BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL

43 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 8 milyon TL ödeme yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:20 

Ekonomi
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