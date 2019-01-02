BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL
43 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles
'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 8 milyon TL ödeme yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:20
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