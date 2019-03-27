Son Dakika Haberleri: Besaş'tan Sıfır Atığa Tam Destek

Besaş'tan Sıfır Atığa Tam Destek

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ), sağlıklı ürün yelpazesini artık ücretsiz bez çantalarla vatandaşlara sunuyor.

Besaş'tan Sıfır Atığa Tam Destek, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ), sağlıklı ürün yelpazesini artık ücretsiz bez çantalarla vatandaşlara sunuyor.

Bursa'da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası BESAŞ, önemli bir sosyal sorumluluğa daha imza attı. Halkın en temel gıda maddesi olan ekmek ve ekmek çeşitlerini sağlıklı, kaliteli ve ekonomik sunarak, fiyatta denge unsuru olma özelliğini koruyan BESAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine de bez çanta uygulamasıyla tam destek veriyor. Naylon atıklarının doğada uzun yıllar çözünmemesi dolayısıyla başlatılan ücretli poşet uygulaması nedeniyle açık satılan gıda ürünlerinde ücretsiz poşet tedariki sağlayan BESAŞ, şimdi de vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıtıyor. Geri dönüşüm kumaşlarından bez çanta yaptıran BESAŞ, bütün bayilerinde artık ürünlerini bu çantalarla vatandaşlara sunuyor.

Müşterilere ücretsiz dağıtılan çantalar ile uzun süreli kullanım ve atık oranının azaltılmasına katkı sağlanırken, vatandaşlar BESAŞ'ın bu uygulamasını memnuniyetle karşılıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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