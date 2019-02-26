Beşel’den CPP hattı yatırımı
32 dakika önce
Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.
Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05
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