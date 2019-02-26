Son Dakika Haberleri: Beşel’den CPP hattı yatırımı

Beşel’den CPP hattı yatırımı

32 dakika önce

Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.

Beşel’den CPP hattı yatırımı, System.String[]
Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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