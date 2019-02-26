Beşel’den CPP hattı yatırımı

Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.

Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP (Cast Polipropilen film) hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı.

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