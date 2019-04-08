Besem'den Lösemili Çocuklara Yönelik Atölye

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) ve Bitlis Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, lösemili çocuklar için oyuncakların yapıldığı "Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" törenle açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) ve Bitlis Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, lösemili çocuklar için oyuncakların yapıldığı "Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" törenle açıldı.



Açılış kurdelesini kesen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, daha sonra lösemili çocuklar için organik iplerden örülmüş oyuncakları inceledi. BESEM'in çok önemli sosyal sorumluluk projeleri üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, atölyenin açılması ve oyuncakların yapımında emeği geçenleri tebrik etti. Göreve geldikleri günden itibaren bilime ve insanlığa faydalı olacak her türlü projeye destek verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yardım, bu projenin de üniversite-il buluşmasının önemli bir adımı olduğunu ifade etti. Böyle anlamlı sorumluluk projelerinin artması dileğinde bulunan Rektör Prof. Dr. Yardım emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bu projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun, amaçlarının yaptıkları oyuncaklarla lösemili çocukları bir nebze olsun sevindirmek olduğunu belirtti. Projenin açılışına katılan herkese teşekkürlerini ifade eden Dursun: "Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a, BESEM'den sorumlu ve desteğini hep yanımızda hissettiğimiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a ve projeyi kendisine iletince atölye kurmamızı önererek bizlere fikir liderliği yapan Hizan MYO Müdürü Erdem Karaca'ya teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın

Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi

Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı