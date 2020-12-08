Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor - Son Dakika

Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor

08.12.2020 11:12
Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Merkezi'nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek Olgun Gençlik Merkezi'ne dönüştürecek.

Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Merkezi'nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek Olgun Gençlik Merkezi'ne dönüştürecek.

Nilüfer Belediyesi, ilk örneği Altınşehir Mahallesi'nde hizmete sunulan ve büyük ilgi gören Olgun Gençlik Merkezi uygulamasını yaygınlaştırıyor.

55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi amacıyla açılan ve akademik düzeyde araştırma konusu olarak, katılımcılarını yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı ifade edilen Olgun Gençlik Merkezi'nin ikincisi, Beşevler Mahallesi'ne kazandırılacak.

Yaşlı nüfusun giderek arttığı Türkiye'de nitelikli yaşlı merkezlerine örnek olan bu modeli yaygınlaştırmaya karar veren Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Merkezi'nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek, Olgun Gençlik Merkezi'ne dönüştürecek. Yumurta Tepe bölgesindeki mevcut yapının 1200 metrekarelik bölümünü Olgun Gençlik Merkezi'ne uygun şekilde yeniden düzenleyecek olan Nilüfer Belediyesi, binadaki tadilat çalışmalarını başlattı.

Merkezde resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi çalışmaların ve kursların yapılacağı atölyeler, satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odaları, yoga salonu ve kafeterya gibi bölümler bulunacak. Alt katında çocuklara yönelik atölye ve bale salonunun bulunduğu binadaki tadilat çalışmalarının, 2021 yılında tamamlanarak Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'nin en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

İlk örneği Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Olgun Gençlik Merkezi'nin orta yaş ve üstü fertlerin buluşma noktası olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu merkezde insanları yaşlılık ve yalnızlık duygularından arındırıp hayata bağlayan çok sayıda faaliyet düzenleniyor. Merkezde üyelere; kağıt katlama tekniği ile çanta yapımı, yoga, İngilizce, gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, filografi, karakalem, ahşap boyama, çini, örgü, takı, giyim kurslarının yanı sıra, çeşitli fiziki ve ruh sağlığını geliştiren farkındalık eğitimleri de veriliyor. Sosyalleşmek adına yapılan kültürel içerikli gezilere katılan merkez üyeleri, hatırlanacağı gibi kendi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarını da kurmuşlardı. Ancak pandemi nedeniyle şu an bu etkinliklere ara verilmiş durumda. Pandemi şartları uygun olduğunda elbette merkezimiz yeniden faal bir şekilde kullanılmaya başlayacak ve aynı modeli Beşevler bölgesinde de hayata geçirmiş olacağız" dedi. - BURSA

Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor - Son Dakika


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