Beşeylül İlkokulunda 'Bir varmış, bir çokmuş' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşeylül İlkokulunda 'Bir varmış, bir çokmuş' projesi - Son Dakika

Beşeylül İlkokulunda 'Bir varmış, bir çokmuş' projesi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulu tarafından Etwinning Projesi kapsamında "Bir varmış, bir çokmuş" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Beşeylül İlkokulunda 'Bir varmış, bir çokmuş' projesi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulu tarafından Etwinning Projesi kapsamında "Bir varmış, bir çokmuş" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Proje kapsamıdna Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öğrencilere 'Mehmet Akif'le Bir Gün' isimli kitabı okudu


Etwinning Projesi değerler eğitimi kapsamında öğrencilere haftada bir gün kurum amirleri tarafından kitap okuma etkinliği düzenlenmeye başlandı. İlk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katılımı ile başlanan proje, her hafta bir kurum amirinin katılımı ile gerçekleşmeye devam edecek. Bu kapsamında Pazaryeri Belediye Başaknı Zekiye Tekin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü nedeniyle öğrencilere 'Mehmet Akif'le Bir Gün' isimli kitabı seslendirdi. Kitap okuma etkinliğinin sona ermesi ile birlikte ilkokullar arası İstiklal Marşını ezbere en iyi okuma yarışmasında birinci olan 4'üncü sınıf öğrencisi Nesibe Betül Şentürk'e ödül veren Başkan Tekin, öğrenciler ile birlikte öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çekindi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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