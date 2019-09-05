Son Dakika Haberleri: "Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak
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"Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak

2 saat önce

Adıyaman'da kadın girişimci tarafından üretilen yöresel kıyafetli "Besi bebek"in İzmir Güzelbahçe 6. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali'nde tanıtılacağı bildirildi.

Adıyaman'da kadın girişimci tarafından üretilen yöresel kıyafetli "Besi bebek"in İzmir Güzelbahçe 6. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali'nde tanıtılacağı bildirildi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "dünya çapında bir üne kavuşan" ve bu vesileyle açılan kurslarla Adıyamanlı kadınların yeni geçim kaynağı olan "Besi bebek"in İzmir Güzelbahçe 6. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali'nde İzmirlilerin beğenisine sunulacağı belirtildi.

Adıyamanlı girişimci Zahide Durmaz Akar tarafından tasarlanan Besi bebeğin üzerinde yöreye ait folklorik kıyafetlerin bulunduğuna değinildi.

Adıyaman'ın sembol hediyelik eşyalarından biri haline gelen bu bebeklerin 6-11 Eylül tarihlerinde festivalde tanıtılacağı aktarılarak, İzmir'de yaşayan tüm Adıyamanlılar ve diğer vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

Güzelbahçe, Adıyaman, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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