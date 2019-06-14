Besi çiftliğinde arkadaşını bıçaklayan kişi yakalandı
7 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü Afganistanlı arkadaşı Cabbar Miria'yı bıçakladıktan sonra kaçan İzzet Memuze (21), yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü Afganistanlı arkadaşı Cabbar Miria'yı bıçakladıktan sonra kaçan İzzet Memuze (21), yakalandı.
Pazartesi günü gece saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Cabbar Miria, aynı çiftlikte çalışan arkadaşı İzzet Memuze tarafından bıçaklandı. Cabbar Miria hastanede tedaviye alındı. İzzet Memuze olayın ardından kayıplara karıştı. İzzet Memuze bugün öğle saatlerinde jandarma tarafından Denizli
Mahallesi Sığırcık mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan İzzet Memuze, adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
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