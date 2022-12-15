İzmir'de mide bulandıran şartlar altında salça üretimi yapan işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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İzmir'de mide bulandıran şartlar altında salça üretimi yapan işletmeye cezai işlem uygulandı

15.12.2022 10:55

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlığa elverişsiz koşullarda salça üreten bir büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenlendi Ekipler, salçaların pis teneke kutularında bekletildiğini ve bozuk ürünlerin salçaya eklendiğini tespit ederken, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan tesise cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde, M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 600 BİN TL

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlanılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti

JANDARMA EKİPLERİ BİLE ŞAŞIRDI

Öte yandan operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde hayvan besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde, pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması görüldü.

İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti
İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti
İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: birileri para kazanacak diye millete yedirdikleri sağlıksız yiyecekler. bunun gibilere ceza değil bu ülkeden süreceksin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
İZMİR MERKEZLİ 14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İZMİR MERKEZLİ 14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İZMİR'DE MERDİVEN ALTI ÜRETİLDİĞİ BELİRLENEN 25 TON SALÇA ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'DE MERDİVEN ALTI ÜRETİLDİĞİ BELİRLENEN 25 TON SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de mide bulandıran şartlar altında salça üretimi yapan işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de mide bulandıran şartlar altında salça üretimi yapan işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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