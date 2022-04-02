Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı

02.04.2022 14:21
Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir besi çiftliğinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir besi çiftliğinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Keser, Hacıköseli Mahallesi'nde kendisine ait inşaat halindeki besi çiftliğine geldi. Burada bir kişinin demirleri çaldığını gören çiftlik sahibi Bülent Keser, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Şüpheli Mehmet Ç., jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Mehmet Ç., gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Bülent Keser, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheli Mehmet Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı

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Bülent Keser, Jandarma, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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