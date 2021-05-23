Besi çiftliğinden yangın; itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki besi çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri gözünden yaralandı.

Yangın, öğleden sonra Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde samanlık kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Saman yığınlarının yandığını gören çiftlik sahibi Cüneyt Tezgel, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Gölcük İtfaiyesi bölgeye kısa sürede ulaşırken, Başiskele ve İzmit itfaiyelerinden de takviye ekipler gönderildi. Çiftlikteki 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri gözünden yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..