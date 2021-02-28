Besi damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Engelli adamı acımasızca darbedip ölümüne sebep olan vicdansızlarla ilgili yeni gelişme

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! İşte konut ve ticarethaneler için uygulanacak yeni tarife

Besi damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde besi damında çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Cüneyt Sönmez'e ait boş besi damında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında besi damının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün de yangın yerine giderek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak itfaiye personellerinden yangını çıkış nedeni ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.