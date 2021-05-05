Beşi·ktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kasketli· tablosu 4'üncü kez davalık oldu - Son Dakika

Ressam Serdar Samancıoğlu, Beşiktaş 'ın efsane başkanı Süleyman Seba 'nın meşhur kasketli resmini yaptığı tablonun Kafa Dergisi'nin kapağında izinsiz kullanıldığını öne sürerek, Kafa Grup Reklam Şirketi'ne 5 bin liralık maddi 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"TABLO TOPLUMUN HER KESİMİNCE SÜLEYMAN SEBA İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR"

Serdar Samancıoğlu'nun avukatı aracılığı ile mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, "Müvekkilim, Süleyman Seba'nın davaya konu olan yağlıboya potresini yılların verdiği birikimle büyük bir emek ve özverinin ürünü olarak 1988 yılında resmetmiştir. Tablonun orijinali Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki evinde bulunmaktadır. Söz konusu tablo, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeleri ve taraftarı arasında ikon olmuş, toplumun her kesimince Süleyman Seba ile özdeşleşmiştir. Tablonun Kafa Dergisi'nin kapağında izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Davalıdan şimdilik 5 bin lira maddi 10 bin lira ise maeve tazminat ödenmesini talep ederiz" denildi.ÜNLÜ TABLO DAHA ÖNCEDE DAVALIK OLMUŞTURessam Serdar Samancıoğlu'nun 33 yıl önce yaptığı portre, zaman içinde Süleyman Seba'nın en çok bilinen görüntüsü haline geldi. Beşiktaş Kulübü portreyi afişlerinde, dergilerinde, hediyelik eşyalarda kullandı. Samancıoğlu da bir süre önce 'portrenin ticari kullanımları' hakkında telif davaları açmaya başladı.BEŞİKTAŞ DERGİSİNE DE DAVA AÇILDISamancıoğlu,Beşiktaş dergisinin kapağında ve afişlerde kullanıldığı iddiasıyla kulübün Sportif Ürünler Şirketi'ne de 115 bin liralık, yine kulübün bir bankayla anlaştığı kredi kartı ürünü için de bankaya 16 bin liralık telif davası açmıştı.

Ressam Samancıoğlu, son olarak aynı portrenin 4 yıl önce çekilen 'Şevkat Yerimdar' adlı dizide de izinsiz göründüğünü belirterek, yapımcı Limon Film'e 5 bin liralık tazminat davası açmıştı.

- İstanbul