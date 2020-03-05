Besi Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Spor Salonu Yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besi Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Spor Salonu Yapılacak - Son Dakika

Besi Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Spor Salonu Yapılacak

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile şehrimize kazandırılacak olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla ilerliyor.

Besi Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Spor Salonu Yapılacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile şehrimize kazandırılacak olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisine modern bir spor salonu da inşa edecek.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisine Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak olan spor salonunun projesinin hazırlandığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, kompleks içerisindeki Engelsiz Spor Salonu'nun, tüm birimleriyle engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak tasarlandığını belirtti.


Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içinde yer alacak olan Engelsiz Spor Salonu'nun, kompleks içindeki engellilerimizin sportif faaliyetler yapmalarını sağlamanın yanında yararlanmak isteyen vatandaşların ihtiyacına da cevap vereceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık bin m2'lik bir kullanım alanına sahip olacak olan Engelsiz Spor Salonu'nda; kapalı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sahası, tribün, antrenman salonu, bay-bayan soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Engelsiz Spor Salonu için kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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