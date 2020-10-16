Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası - Son Dakika

Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası

16.10.2020 08:47
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası, System.String[]

ERZURUM'da tanıştığı 3 kişiden hayvan almak üzere Muş'a giden Yaşar Çamoğlu (48) ile oğlu Erkan (25), 128 bin 750 TL dolandırıldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

ERZURUM'da tanıştığı 3 kişiden hayvan almak üzere Muş'a giden Yaşar Çamoğlu (48) ile oğlu Erkan (25), 128 bin 750 TL dolandırıldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvancılık yapan oğlu Erkan Çamoğlu, kent merkezi Karayolları semtinde otobüs beklerken kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişinin aracına bindi. Pasinler ilçesine giderken Muş Bulanıklı olduklarını belirten 3 kişi Erkan Çamoğlu'na istemesi halinde çok uygun fiyata büyükbaş satabileceklerini söyledi. Bir hafta sonra Erkan Çamoğlu'nu telefonla arayan 3 kişi, 39 adet hayvanı uygun fiyata satabileceklerini bildirdi. Bunun üzerine Erkan Çamoğlu, babası Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvan alımı için 13 Eylül günü Bulanık ilçesine gitti. İlçede buluştukları 3 kişiyle Bulanık'ın Yazbaşı köyü Kortegül mezrasında giden baba- oğul, satın alacakları 22 adet büyükbaş ile 17 adet danayı gördü. Burada pazarlık yapan baba- oğul, hayvanlar için 128 bin 750 TL'ye anlaştı.

Bir gün sonra Bulanık'ta banka şubesine giderek parayı çeken Yaşar- Erkan Çamoğlu, mezraya giderek ödemeyi yaptı. İddiaya göre parayı alan 3 kişi, hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu belirterek, bir gün sonra Erzurum'a göndereceklerini belirtti. Erzurum'daki evlerine dönen baba- oğul, 15 Eylül'de hayvanlar gelmeyince bir kez daha satıcılarla görüştü. Baba ve oğlu, şüphe üzerine yaptıkları araştırmada hayvanları satanların asıl isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olduğunu öğrendi. Konuştukları kişilerden ya hayvanları ya da parayı isteyen baba- oğul "Paranızı da hayvanlarınızı da vermiyoruz" cevabı üzerine Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.'PARAYI ALDIKLARINA DAİR İMZALARI VAR'

Muş Bulanıklı olduklarını söyleyen 3 kişiyle Erzurum'da tanıştıklarını belirten Erkan Çamoğlu, "Bana kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişi, 'Yazbaşı köyünde hayvanımız var' dediler. Bir hafta sonra bizi köylerine çağırdılar. Babamla birlikte köylerine gittik. Ahırlarındaki hayvanları bize gösterdiler. Yaptığımız pazarlık sonucu anlaştık. İlçe merkezine banka şubesine giderek çektiğimiz 128 bin 750 TL'yi köylerine götürerek teslim ettik. Parayı teslim ettiğimize dair köyde aramızda bir tutanak tuttuk. O gün hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu bir gün sonra göndereceklerini belirterek bizi gönderdiler. 14 Eylül'de hayvanlar gelmeyince yine aradık bu kez de hayvanların küpelerinde sorun olduğunu söylediler. Ancak hayvanlar yine gelmeyince biz yine aradık. Bu kez bize 'Ne hayvanlarınızı ne de paranızı vereceğiz. Biz çeteyiz bizden para ve hayvan alamazsınız' dediler. Bunun üzerine sonradan isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olarak öğrendiğimiz 3 kişi hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.


Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası

Türk Lirası, Erzurum, Baba, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası - Son Dakika

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