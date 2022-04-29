Besici sesini duyurabilmek için koyunu sırtında akarsudan geçirdi - Son Dakika

Erzincan'ın İliç ilçesinde 600 koyun, 564 kuzu sahibi olan avukat aynı zamanda besicilik yaparak kent ekonomisine katkı sağlayan Uğur Eraslan, sesini duyurabilmek için koyunu sırtında debisi bahar aylarında iyice artan akarsudan karşıdan karşıya geçirdi. Meraya gidebilmek için su seviyesi artan akarsuyu geçmek zorunda kaldıklarını kaydeden Eraslan, köprü talebinde bulundu.

İliç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ağılda koyun sürüsünü tutan Uğur Eraslan, Kaymakamlığa Kuruçay Çayının üzerine sürüyü geçirebilmek için dilekçeyle birkaç kez müracaatta bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını kaydetti.

Kendi imkanlarıyla çay üzerine köprü yaparsalar kanunlara göre dere ıslahına müdahaleden suç işleyeceklerini ve cezasının da ağır olduğunu belirten Eraslan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Erzincan'a geldiği günde sesini duyurabilmek için sembolik bir koyunu sırtıyla debisi artan Kuruçay Çayından karşıya geçirdi. Koyun sürüsünün çayın karşısındaki tahsis edilen meraya ulaşamadığı zaman maliyetin oldukça arttığını ve verimin düştüğünü kaydeden Uğur Eraslan, şöyle konuştu:

"Biz Erzincan ekonomisine ciddi manada sütüyle, etiyle, peyniriyle katkı sağlayan bir işletmeyiz. Köyümüz küçük etrafı sürünün otlamasına uygun alanlar değil. Sürüyü mayıs ayında zaten yaylalara çıkarıyoruz. Bu bahar sürecinde de Kuruçay Çayının karşısındaki mera en uygun otlak alanı. Oraya sürüyü götürebilmek için çayı karşıya geçebilmek için bir köprü gerekli ve bunun için İliç Kaymakamlığına müracaatta bulundum. Köylere Hizmet Götürme birliği tarafından yapılabilecek bir köprü. 6 ay önce dilekçe verdim. Lakin dilekçe, müracaatım hiç dikkate alınmamış"

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARINA UYMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM"

Uğur Eraslan, İliç ilçesi Çiftlik Köyünde küçükbaş hayvan işletmesinin olduğunu ifade ederek, "Burada küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Üretime katkı sunmaya çalışıyoruz. Bahar mevsimi geldi. Bahar mevsiminde hayvanlarımızı artık meraya çıkarmamız gerekiyor. Bu köyünde mera alanı Kuruçay Çayının karşısında kalan bölge. Hayvanlarımızı bahar mevsiminde suyun coşkun olması nedeniyle karşıya geçiremiyoruz. Bunun için İliç Kaymakamlığına müracaat ettik. İliç Kaymakamına derdimizi hem sözlü olarak hem yazılı olarak anlattık. Ancak bizi öteliyor. Bize yardımcı olmuyor. Cumhurbaşkanımız defaatle bürokratlarına üreticilere yardımcı olun, üreticilerin sıkıntılarını giderin, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayın diye talimatlarda bulunmasına rağmen İliç Kaymakamlığı, İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği bizi mağdur ediyor. Mecburen koyunumuzu bu sudan sırtımızda geçirmek durumunda kalıyoruz. Bu saatten sonra İliç Kaymakamlığı bizim derdimize deva olmazsa bu sürüyü, bu yem maliyetleri karşısında ahırda besleme şansımız yok. Hayvanlarımızı sırtımızda bu sudan karşıdan karşıya geçireceğiz. Mağduriyetimizi bu şekilde çözmeye çalışacağız. Ben yetkililerden yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarına onlardan uymalarını istirham ediyorum. Bir tane koyunu sembolik olarak yaşadığımız mağduriyeti göstermek için karşıdan karşıya geçirdik. Neredeyse insanı götürecek su var. Bugün Tarım Bakanımız da Erzincan'da. Yetkililerin sesimizi duymasını, bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Akbuğa - İHA)