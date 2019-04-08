Besiciler, Çetin Kış Sonrası Meraya İndi

Muş'ta çetin geçen kışın ardından küçük ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı.

Muş'ta çetin geçen kışın ardından küçük ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı.



Kentte ilkbaharın gelmesiyle inek, koyun ve kuzuların mera hasreti son buldu. Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin de yüzü gülmeye başladı. Kışın çetin geçtiği ve yılın büyük bir bölümünün soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu kentte, meraların yeşermeye başlaması üzerine besiciler, hayvanları daha sağlıklı beslenmesi için meralara saldı. Muş'un tarımsal ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kentte yaklaşık 306 bin büyükbaş ve bir milyon 50 bin küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, şehrin, hayvan sayısı bakımından çok önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Merkeze bağlı aşağı yongalı 20 yıldır küçükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten Menduh Demir, ekim ayından itibaren hayvanlarını ahırlarda beslediğini söyledi. Havaların ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle hayvanları meraya çıkarmaya başladıklarını ifade eden Demir, "Kış boyunca ahırlarda kalan hayvanlar ve bizler bu durumdan bıktık. İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızın da bizim de mera hasretimiz sona erdi. Yaklaşık 5 aydır ahırlarda ot ve saman verdik. Bu yıl çok fazla kar yağdı. Havaların ısınması ve karların erimesi ile birlikte hayvanlarımı hemen meralara saldım. Kar altından kurtulduğum için hayvanlarımla birlikte baharın keyfini yaşıyorum" dedi.



Hayvanları kışın ahırda beslemenin çok zor olduğunu kaydeden besici Şakir Türker de, "Kış aylarında hayvan bakımı ve yemlenmesi ağır maliyet getiriyor. 300 küçükbaş hayvana 60 ton saman, 15 ton arpa verdik. Koyunlarımızı bu yıl ilk kez meraya çıkarmaya başladık. Merada otlayan hayvanın gerek süt üretiminde gerekse hayvan sağlığı açısından önemli ve verimi artmaktadır" diye konuştu. - MUŞ

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