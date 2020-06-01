Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor - Son Dakika

Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

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Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında havanın serin, otlakların da hayvanlar için daha besleyici olması nedeniyle özellikle 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'na giden besiciler, hayvanlarıyla yaya olarak kilometrelerce yol katediyor.

Vatandaşlar, hayvanları ile yaylaya çıkmadan 15 gün önce sabahın erken saatlerinde kalkıp araçla 2 saatlik yolun ardından yaylalarına gelip evlerindeki eksikleri tespit ediyor. Yaylalardaki evlerin eksikliklerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra sürülerini getirip yayla mesaisine başlıyor.

Otlakları çiçeklerle kaplı yaylalarda tamiratları tamamlanan ahır ve evler, haziran ayının ilk haftasında vatandaşları ağırlamaya başlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Kars'ın önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yaylaların beslenme kalitesinin en iyi olabileceği iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğunu belirten Düzgün, "Mayıstan itibaren çiftçilerimiz hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. İlimizdeki her köyün mera alanı var ve yaklaşık 120-130 köyün de yaylası var. Kış ne kadar sert geçse de bahar ve yaz aylarında vatandaş açısından o oranda rahat ve kaliteli bir otlatma mevsimi yaşanıyor." dedi.

Yayla hazırlıkları tamamlandı, sıra yolculukta

Hayvanların yaylaya çıkmadan önce meralarda otlatıldığını anlatan Düzgün, "Karlar kalkmaya başladı, Akyaka, Digor ve kısmen Arpaçay yaylalarında ve merkez yaylalarında vatandaşlar yaylaya çıkma hazırlıkları başladı. Yaylalarda endemik bitki çeşitliği bakımından oldukça zengin ve bu sürede yetiştiriciler oldukça iyi verim alabilmekteler." diye konuştu.

Yayla hazırlığını tamamlayan besicilerden Yusuf Aykut, mayıs ayının ortalarında havaların ısınmasıyla yaylalara gelip eksikleri giderdiklerini söyledi.

Aykut, yaylaların boş kaldığı dönemlerde yıkılan bazı alanları onardıklarını ifade ederek, "Yayla dönemini daha sağlıklı geçirebilmek için hayvanlarımızı getirmeden önce buradaki yerlerimizi kontrol ediyoruz. Tamir işlerini her yıl yapıyoruz, yıkılan duvarları tamir ediyoruz, bugün de evin üstünü, ağılları yapacağız." şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Hikmet Aydın da buzağıların için yapılan yerleri yeniden onardığını belirterek, "Yaylada çalışmalarımız başladı, köyden saat 07.30 da traktörle yola çıkıp geldik. Yayladaki tamiratları yapacağız, buzağılar için yaptığımız yer çökmüş onu söküp yeniden yapacağız." dedi

"Onların yeri rahat olmasa bende rahat edemem"

Aydın, hayvanların kendileri için çok değerli olduğunu anlatarak, "Onların yeri rahat olmazsa ben de rahat edemem. Buzağılar ve diğer hayvanlar bizim için çok önemli, bizler kadar onların da yaylada rahat etmesi lazım. Burada doğa çok güzel, yaylada çalışmak çok keyifli, her yer rengarenk çiçeklerle dolu." ifadesini kullandı.

Besici Abdurrahman Aydın ise yayla hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Aydın, "Nasip olursa yaylaya çıkacağız. Yaylada kendi kaldığımız yer yıkılmış, yeniden duvar örmeye başladık, 08.00 gibi gelip çalışmaya başladık. Akşam karanlık çökene kadar devam edip sonra köye geri döneceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor - Son Dakika

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