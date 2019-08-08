Besiciler dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Antalya
'da ekipler, kurban satış merkezlerinde besicileri dolandırıcılara karşı uyardı. Kepez
Kaymakamı Hamdullah Suphi
Özgödek, İl Jandarma
Komutanı Tekin Aytemur, Türkiye
Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı
ile ilçede bulunan Çamlıca
Kurban Satış Alanı'nı gezerek, besicileri dolandırıcılığa karşı uyardı.
Kepez Kaymakamı Özgödek, jandarma, kasaplar odası ve belediye zabıta ekipleriyle satış yerini gezdiklerini, üreticinin hem sorunlarını dinlediklerini hem de emeklerini takdir ettiklerini söyledi.
Gazetecilere açıklama yapan Yardımcı, hayvan satışlarının bu yıl çok iyi geçtiğini, birçok besicinin hayvanlarını sattığını söyledi.
Hayvan üreticilerinin kurban sürecinde bir çok dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Yardımcı, jandarmanın daha önce çalınan 25 büyükbaş hayvanın 17'sini bulduğunu, kesilen 8'inin ise parasının üreticiye verileceğini belirtti.
Kasaplar odası olarak üreticilerin dolandırılmaması için sahte para kalemi dağıttıklarını vurgulayan Yardımcı, "En büyük sahtekarlık hayvan pazarlarında döner. Biz de bu sahtekarlığın önüne geçmek için kalem dağıtıyoruz. Kurban pazarlarında sahte para alış verişine karşı dikkatli olalım. Besicilerimizin bu anlamda bir mağduriyet yaşamaması için uyarıcı sahte para kontrol kalemi dağıtıyoruz." dedi.