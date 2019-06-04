Son Dakika Haberleri: Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı
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Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı

1 saat önce

MUŞ'un Korkut ilçesinde bugün de çalışmaya devam eden besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı.

Besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı, System.String[]
MUŞ'un Korkut ilçesinde bugün de çalışmaya devam eden besiciler hayvan sağım yerinde bayramlaştı. Erkekler bayramlaşmanın ardından hayvanların yünlerini kırptı, kadınlar ise süt sağdı.
Korkut İlçesine bağlı Düzkışla beldesinde besiciler hayvan sağım yerinde birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erkekler bayramlaşmanın ardından hayvanların yünlerini kırptı, kadınlar ise süt sağdı. Belde sakinlerinden  İrfan Erol, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Bayram gününde bile hem hayvanlarımızı sağdık hem de bayram kutlaması yaptık. Biz hayvan sahipleri bayramda bile çalışmak zorundayız. Bayanlar sağım yaparken biz erkekler de hayvanların yünlerini kırpıyoruz. Çobanımızla da bayramlaştık" dedi.
Kadınlar, yörede hayvan sağım yerine 'beri', kendilerine de 'berivan' denildiğini söyledi. İşleri bittikten sonra beldedeki yakınlarıyla da bayramlaşacaklarını ifade eden kadınlar, "Süt sağımını tamamladıktan sonra beldeye geri döneceğiz. Bayram da olsa işimizi yapmak zorundayız" diye konuştu.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Korkut, Muş, Güncel
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