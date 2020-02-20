Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor - Son Dakika

Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor

7 saat önce

Muşlu besiciler, kar ve soğuk havada kızak ve eşek arabasıyla taşıdıkları yemle hayvanlarının karnını doyurmaya çalışıyor.

Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor, System.String[]

Muşlu besiciler, kar ve soğuk havada kızak ve eşek arabasıyla taşıdıkları yemle hayvanlarının karnını doyurmaya çalışıyor.

Muş'un Çukurbağ köyünde dondurucu soğuğa rahmen besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Besiciler yazın ovada biriktirdikleri saman, arpa ve otu, eşek arabası ve kızaklarla bir kilometre taşıyarak hayvanlara ulaştırıyor.

Köylülerden Bişar Tuncel, geçim kaynaklarının besicilik olduğunu belirterek, zorlu geçen kış şartlarında hayvanları beslemekte sıkıntı çektiklerini söyledi.

Tuncel, "Devletten yem desteği istiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Hayvanların yemini hazırlıyoruz. Sabah 1,5 ton, akşam 1,5 ton hayvanlara yem veriyoruz. Hayvanlarımıza gün içinde yaklaşık 3 ton yem harcıyoruz. 6 ay hayvanlarımıza kar üzerinde saman ve arpa veriyoruz. Besicilik zor, dışarıdan göründüğü gibi değil." dedi.

İsmail Tuncel de sabahın erken saatlerinden akşama kadar hayvanların bakımıyla uğraştıklarını vurgulayarak, "Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Kışın yaklaşık 6 ay hayvanlarla uğraşıyoruz. Kar yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Havalar çok soğuk. Samanı eşek arabasıyla çekerek hayvanları besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabah, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]