Besiciler hayvanları için kar üstünde kızak ve eşek arabasıyla yem taşıyor - Son Dakika

Muşlu besiciler, kar ve soğuk havada kızak ve eşek arabasıyla taşıdıkları yemle hayvanlarının karnını doyurmaya çalışıyor.

Muş'un Çukurbağ köyünde dondurucu soğuğa rahmen besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Besiciler yazın ovada biriktirdikleri saman, arpa ve otu, eşek arabası ve kızaklarla bir kilometre taşıyarak hayvanlara ulaştırıyor.

Köylülerden Bişar Tuncel, geçim kaynaklarının besicilik olduğunu belirterek, zorlu geçen kış şartlarında hayvanları beslemekte sıkıntı çektiklerini söyledi.

Tuncel, "Devletten yem desteği istiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Hayvanların yemini hazırlıyoruz. Sabah 1,5 ton, akşam 1,5 ton hayvanlara yem veriyoruz. Hayvanlarımıza gün içinde yaklaşık 3 ton yem harcıyoruz. 6 ay hayvanlarımıza kar üzerinde saman ve arpa veriyoruz. Besicilik zor, dışarıdan göründüğü gibi değil." dedi.

İsmail Tuncel de sabahın erken saatlerinden akşama kadar hayvanların bakımıyla uğraştıklarını vurgulayarak, "Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Kışın yaklaşık 6 ay hayvanlarla uğraşıyoruz. Kar yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Havalar çok soğuk. Samanı eşek arabasıyla çekerek hayvanları besliyoruz." ifadelerini kullandı.