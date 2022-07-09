Besiciler hayvanları için Mereto Dağı eteklerindeki yaylaya çıkıyor - Son Dakika
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Besiciler hayvanları için Mereto Dağı eteklerindeki yaylaya çıkıyor

09.07.2022 11:12

İBRAHİM TOPRAK/ÖMER YASİN ERGİN - Batman'ın Sason ilçesinde besiciler, hayvanları için yaz aylarında 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki yaylada kalıyor.

İBRAHİM TOPRAK/ÖMER YASİN ERGİN - Batman'ın Sason ilçesinde besiciler, hayvanları için yaz aylarında 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki yaylada kalıyor.

Sason ilçesinin Altıdere köyünde yaşayanlar, hayvanlarını otlatmak ve yaz mevsimini serin bir ortamda geçirmek amacıyla her yıl Mereto Dağı eteklerindeki Dabanak Yaylası'na çıkıyor.

Yüksek rakımı nedeniyle bazı yerlerde karın halen erimediği yaylada besiciler ve aileleri, yılın 3 ayını kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Köylüler zor şartlar altında çıktıkları yaylada bir yandan hayvanlarını otlatırken diğer yandan elde ettikleri süt ile peynir, yoğurt, çökelek ve tereyağı üretiyor.

Güneşin doğmasıyla mesaiye başlayan besiciler önce hayvanlarını sağıyor daha sonra çobanlar eşliğinde hayvanlar yayladaki meralara salınıyor.

Erkekler günün büyük bölümünde hayvanların bakımını yaparken, kadınlar da yemek, peynir, yoğurt, çökelek ve tereyağı hazırlıyor.

Çocuklar ise ailelerine yardım etmenin dışında akranlarıyla oyun oynayarak vakit geçiriyor.

"Kurtlar sürülere saldırmasın diye nöbet tutuyoruz"

Altıdere Köyü Muhtarı Aydın Algan, AA muhabirine, hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını, havaların ısınmasının ardından yaylaya çıktıklarını söyledi.

Ormandan getirdikleri ağaç dallarından çadır yaparak barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Algan, yaz sonuna kadar yaylada kalacaklarını kaydetti.

Yaylada erken uyandıklarını ve hayvanlarını sağdıklarını anlatan Algan, "Akşam olunca da sabaha kadar kurtlar sürülere saldırmasın diye sırayla nöbet tutuyoruz." dedi.

"Yayla köye göre daha avantajlı"

Yaylaya çıkan köylülerden Ferhat Babat da ailesiyle haziran başında yaylaya çıktıklarını aktardı.

Yüksekte otların taze ve hayvanlar için yeterli miktarda olduğunu belirten Babat, köyde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını, yaylada ise bu sıcaklığın en yüksek 20 derece olduğunu dile getirdi.

Yaylaya ilk çıkan ailelerden olduklarını, eylül ayında köylerine geri döneceklerini söyleyen Babat, "Her yıl yaylaya çıkıyoruz çünkü yayla kültürünü büyüklerimizden gördük. Hava sıcak olduğu zaman hayvanlar hastalanıyor. Hasta olan hayvanlar kilo veriyor. Ancak yayladaki hayvanlar serin hava ve sağlıklı beslenmeleri dolayısıyla kilo alıyor. Yayla köye göre daha avantajlı. Halen dağda kar var." diye konuştu.

Gündüz hayvanları kontrol ettiklerini, gelen misafirleriyle ilgilendiklerini anlatan Babat, "Boş vakitlerimizde de oturup sohbet ediyoruz. Yaylaya yol yok. Bu nedenle yükümüzü at, eşek veya katırlarla getiriyoruz." dedi.

Babat, ürettikleri peynir, çökelek, yoğurt ve tereyağına yoğun talep olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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