Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor - Son Dakika

Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor

21.01.2021 14:45

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını örtülere sararak soğuktan koruyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını örtülere sararak soğuktan koruyor.

Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece perşembe günleri açık olan canlı hayvan pazarına gelen besiciler, hayvanlarını soğuktan ceket, kazak, mont gibi giysilerin yanı sıra kilim ve çeşitli örtülerle korumaya çalıştı.

Termometrelerin sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdiği ilçede pazar alanında ateş yakan besicilerin hayvanlarını soğuktan korumak için aldığı tedbirler ilgi uyandırdı.

Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor
Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor
Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor
Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besiciler hayvanlarını örtülerle soğuktan koruyor - Son Dakika


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