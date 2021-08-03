Besiciler için seferber oldular - Son Dakika

Besiciler için seferber oldular

Yardım kampanyasında hem insanlar, hem hayvanlar düşünüldü

DÜZCE - Ormanları yanan bölgeler için yardım kampanyası başlatan Düzce'deki arama kurtarma dernekleri ve STK'lar, yanınlar sebebiyle yem bulmakta zorlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için saman topladı. Toplanan samanlar ve yardım malzemeleri, kamyonlara yüklenerek Antalya'ya gönderildi.

Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınlarının ardından harekete geçen Düzce'de ki yardım ve arama kurtarma dernekleri kampanya düzenledi. Bölgede evi yanan ailelerin kullanımı için gereken giysi, çocuk bezi, çocuk maması, ayakkabı, terlik, battaniye ve su toplayan dernek üyeleri, ayrıca yanan ormanlarla birlikte yem bulmakta zorlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de saman topladı. Toplanan yardım malzemeleri ve saman balyalarını kamyonlara yükleyen Düzce Afet Gönüllüleri (AFGD), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile Düzce Sevdalıları Yardım Derneği üyeleri, yardımları orman yangınlarının yaşandığı bölgeye ulaştırmak için yola çıktı. 6 araç ve 30 kişilik ekip ile yola çıkan dernekler, toplanan yardımları orman yangınlarının bulunduğu Antalya Manavgat ilçesinde evleri yanan ailelere ulaştıracaklar.

"İnsanların yarasını sarmak istiyoruz"

Toplanan yardımlar ile ilgili bilgi veren Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği Genel Başkanı Emrah Canözü, yardım konvoyunun yola çıkmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta büyük bir yangın felaketi oldu. Bizde Düzce'nin sivil toplum kuruluşları Ulusal Keşif Arama Kurtarma Keşif Derneği, Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği ve Afet Gönüllüleri Derneği Düzce Şubesi işbirliği ile bir yardım kampanyası başlattık. Cumartesi günü başlayan kampanyamız bugün itibarıyla son buldu. Topladığımız bütün malzemeleri 6 araç ve 30 personelle Antalya istikametine sevk ettik. Derdimiz oradaki insanların yaralarını sarmak, onlara faydalı olmak. O amaçla bir çalışma yaptık. Orman yangınlarında sadece insan hayatı değil doğal hayatta çok büyük zarar gördü. İnsanların ahırları yandı. Doğal hayattaki hayvanları zarar gördü. Onlar besinsiz kaldı.